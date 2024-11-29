Добрый день.

Нужна помощь опытного DevOps для нетривиальной задачи. Нам нужно настроить поддомен для приема запросов connect с авторизацией по логину и паролю.

Авторизация должна происходить через данные в таблице MySql. Если данные в бд присутствуют, то нужно произвести дальнейший upstream на parent server (причем нам нужно будет написать внешний скрипт, который будет по логину и паролю определять - на какой конкретно прокси нам нужно перенаправить).

Нужен разработчик, который хорошо знает Squid вплоть до написания плагинов под него и скриптов для конфигурации прокси сервера.

Задача довольно срочная, готов рассмотреть разные варианты выполнения. Для большего понимания что нужно сделать, есть примитивное тз з комментами от ИИ.

https://docs.google.com/document/d/1IkeHch5-oBuLczvnuFafPFvNVDcXDp4AcNXreN4xekA/edit?tab=t.0

Если кратко, то нужно:

Настроить поддомен на прием большого количества запросов (будут запросы типа коннект с авторизацией, как к обычному прокси) Получить входящие от пользователя логин и пароль (с которыми он подключается к прокси) Проверить что такой логин и пароль есть в бд MySQL рядом с Squid (то есть настроить авторизацию Squid через MySQL) Если авторизация прошла успешно (данные в бд есть) - то сделать апстрим на другой прокси сервер по определенному алгоритму (на какой именно- должен будет определить внешний скрипт с логикой. На вход ему будут переданы 2 параметра (логин и пароль, с которыми пришел пользователь).

Все детали расскажу более подробно заинтересованным разработчикам.

Спасибо!