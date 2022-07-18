Задача включает в себя оптимизацию системного администрирования Cloudflare для повышения посещаемости сайта. Необходимы навыки настройки и управления Cloudflare, чтобы обеспечить стабильную работу и улучшить производительность.
Настройка сервера CentOS 7 (64bit) с DirectAdmin
Здравствуйте. Меня зовут Роман.
Задача моя банальна.
Мне перенесли сайт (вордпресс) на новый сервер с CentOS 7 (64bit) и контрольной панелью DirectAdmin.
1. Хотелось бы его настроить, как можно оптимизированней. Я не разбираюсь в этом, но на прежнем сервере нужны были мемкашед разные и подобное.
2. На сайте есть почта привязанная (для уведомлений с сайта при регистрации и в процессе пользования). Но она с момента переноса попадает в спам. Может можно и этот момент починить.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходима помощь в решении проблемы с SSL сертификатом на сайте, размещенном на VPS. Сертификат установлен, но не срабатывает на определенной странице. Требуется диагностика и исправление ошибок.Системное администрирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо обновить настройки доступа на VPS с Debian 11 для VPN, работающего на протоколах v2ray и Wireguard. Требуется объяснить процесс обновления конфигурационного файла для клиентов Windows (Shadowsocks) и Android (V2rayNG).Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо перенести 1С Альфа-Авто с дата-центра на собственный сервер для установки в офисе. Требуется настроить удаленный доступ для 5 сотрудников, обеспечив возможность работы с системой так же, как и ранее.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по настройке VDS сервера Timeweb. Необходима помощь в исправлении верстки сайтов на Wordpress, созданных в конструкторе Elementor, а также оптимизация скорости загрузки. Один из сайтов увеличил вес до 25 Гб, требуется разобраться с проблемами. Ожидается качественная настройка и исправление ошибок.Системное администрирование7 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется восстановить вход в админку сайта на Вордпресс с помощью доступа к хостингу. Необходимо изменить пароль через файлы сайта и базу данных. Опыт в системном администрировании обязателен.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $100
Потрібен програміст для створення форекс робота для Metatrader4, який буде копіювати ордера з одного терміналу на інший. Робот має взаємодіяти з сервером MySQL, видаляти ордера при їх закритті та модифікувати відповідно до змін на основному терміналі. Ціна проекту - 100$.Системное администрированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Ищется специалист для настройки пуш-уведомлений на PWA с использованием стабильного решения. Необходимо обеспечить доставку уведомлений пользователям. Приветствуется знание работы PWA для улучшения текущего решения.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить Git пространство для параллельной работы двух программистов. Необходимо создать поддомены сайта для каждого, чтобы они могли активировать свои ветки под задачи. Обсуждение условий сотрудничества возможно.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется администратор для настройки виртуальной АТС на zadarma.com. Необходимо обеспечить прием звонков на три номера одним оператором и настроить автоответчик для сбора сообщений от клиентов в нерабочее время. Ожидаемое время выполнения задачи — до 4 часов.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад