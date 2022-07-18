Здравствуйте. Меня зовут Роман.

Задача моя банальна.

Мне перенесли сайт (вордпресс) на новый сервер с CentOS 7 (64bit) и контрольной панелью DirectAdmin.

1. Хотелось бы его настроить, как можно оптимизированней. Я не разбираюсь в этом, но на прежнем сервере нужны были мемкашед разные и подобное.

2. На сайте есть почта привязанная (для уведомлений с сайта при регистрации и в процессе пользования). Но она с момента переноса попадает в спам. Может можно и этот момент починить.