Настройка выделенного сервера под Drupal

Системное администрированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
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Необходимо настроить выделенный сервер для работы (Drupal) сайтов на нем.

Сейчас сервер очень тупит...

Drupal
8 лет назад
itartweb9
46 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад