Доброго дня!

VPS сервер на Linux. На сервере стоит CMS n8n. Все отлично работает. В рамках работы сервера нужно отправлять часть запросов в ChatGPT через API - это реализовано самой CMS n8n. НО! ChatGPT не работает в стране физического нахождения сервера и необходимо направлять трафик в ChatGPT через VPN. Остальной трафик сервера (не в ChatGPT) должен идти как обычно, без VPN.

На данный момент есть клиентский файл с настройками VPN подключения (протокол OpenVPN). Обычное устройство (ноутбук, смартфон, телевизор) я через это решение пробовал подключить - все прекрасно работает. На сервере этого никогда не делал, поэтому прошу помощи!

Обращаю Ваше внимание, что решение с использованием OpenVPN платное и используется мной давно, желательно строить подключение через него.

Задачи:

1. Настроить подключение VPN на сервере через протокол OpenVPN.

2. Через данный VPN-туннель пускать только трафик ChatGPT.

3. Нужно все решение, по шагам, показать заказчику.