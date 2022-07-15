Здравствуйте!

Есть VPS(на Debian 11) с настроенным на нем VPN с протолоколами v2ray и Wireguard.

Все работает отлично, однако требуется обновить и объяснить как обновлять настройки доступа, т.е. конфигурационный файл для VPN-клиентов (Windows(Shadowsocks), Android(V2rayNG)).