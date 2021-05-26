Настроить бекап сервера.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок464 просмотра

Около 500Gb данных

Подсказать схему бекапа (на что сохранять) и настроить

4 года назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
37 лет
6 лет в сервисе
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год назад
6 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
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год назад
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4 года назад
Егор
 
34 года
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6 часов назад
99 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Системное администрирование
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
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2 дня назад
315 отзывов
4 года назад
#1
Системное администрирование
Степан
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
61 год
19 лет в сервисе
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год назад
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Виталий
 
41 год
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2 месяца назад
11 отзывов
4 года назад