Настроить CI в новом репозитории github

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Нужно настроить CI на гитхабе

1. запуск тестов 

— hermione

— jest

2. Сборку и деплой

— дев и продакшен сборка

— деплой прод сборки на сервер после влития пуллреквеста

3. tslint

В идеале тесты прогонять интеграционные на бете.

Репозиторий пустой, стабы для тестов тоже надо будет докинуть на бету для демонстрации работы.

5 лет назад
php_prog
Павел 
34 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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