Настроить Debian, автозагрузка, удаленный доступ.

$50
Системное администрированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Настроить debian wheezy, на микрокомпьютере raspberry pi b.

Сделать автозагрузку: автоподключение к интернету yota, к сети hamachi.

Так же сделать что бы видео плеер проигрывал видеоролики по рассписанию и рассписание редактировалось удаленно.

Ссылка на тз https://docs.google.com/document/d/1KnSycrPFv0DvhKFwRdqu2TDGiFKdC4i-UufcUa6vmxA/edit?usp=sharing

тз обсуждается.

Debian
9 лет назад
3882049
Артем 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад