Настроить делегирование домена на хостинге

Нужен профессионал с опытом и примерами проектов в помощи увеличения загрузки сайта 15-20 странах. На сайте используется CMS Wordpress. От вас: [list][*]Кейсы[*]Сроки[*]Цена работы[/list]
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