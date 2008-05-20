Настроить ДНС и апач на двух серверах

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен13 заявок296 просмотров

Есть два сервера , их планируется использовать для хостинга.

В случает недоступности одного из них второй что б продолжал работать.

Данные одинаковые на обоих.

Необходимо все настроить.

Использовать буду для размещения своих и клиентских сайтов.

Ваши предложения и цену.

17 лет назад
bakymov
50 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад
$200
3 дня
Великолепно настроил - все как хотелось. Тестирование прошло удачно. Продолжаем плодотворно сотрудничать

Заявки фрилансеров

Vasiletc
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
17 лет назад