Настроить ДНС и апач на двух серверах

Есть два сервера , их планируется использовать для хостинга.

В случает недоступности одного из них второй что б продолжал работать.

Данные одинаковые на обоих.

Необходимо все настроить.

Использовать буду для размещения своих и клиентских сайтов.

Ваши предложения и цену.