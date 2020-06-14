Настроить и подключить memcached

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Закрыт1 заявка438 просмотров

Добрый день.

Нужна помощь настроить на сервере memcached и подключить к сайту.

Сайт самописный. Кешировать нужно таблицы рейсов из БД. Загружаются данные рейсов в БД через API travelpayouts JSON методом.

5 лет назад
yurec2073
Юрий 
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