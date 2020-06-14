Необходимо на VPS создать непрерывную зацикленную трансляцию определенного видео файла по протоколу rtsp Примерно должно выглядеть так rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_175k.mov Методы решения: https://stackoverflow.com/questions/26999595/what-steps-are-needed-to-stream-rtsp-from-ffmpeg
Настроить и подключить memcached
Добрый день.
Нужна помощь настроить на сервере memcached и подключить к сайту.
Сайт самописный. Кешировать нужно таблицы рейсов из БД. Загружаются данные рейсов в БД через API travelpayouts JSON методом.
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