Настроить игровой сервер, консультация

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка11 просмотров

Здравствуйте нужно помочь настроить игровой сервер или получить консультацию. Нужен исполнитель с большим опиатом в настройке игровых серверов. Если у вас нет опыта лучше не оставляйте заявку, не тратьте наше и свое время!

4 месяца назад
merlin1991
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад

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Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад