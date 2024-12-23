Шукається фахівець з налаштування RUST сервера на платформі pterodactyl. Завдання полягає в конфігурації сервера для використання 8 потоків, що покращить продуктивність та дозволить досягти 2000 ФПС. Важливо мати досвід роботи з pterodactyl.
Настроить игровой сервер, консультация
Здравствуйте нужно помочь настроить игровой сервер или получить консультацию. Нужен исполнитель с большим опиатом в настройке игровых серверов. Если у вас нет опыта лучше не оставляйте заявку, не тратьте наше и свое время!
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