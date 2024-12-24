Настроить хостинг для работы с почтой. Внести настройки DNS

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки12 просмотров

Добрый день!

Есть доменное имя svexpressinc.com зарегистрированное на Cloudflare.com

Есть проблема с работой хостинга Cloudflare.com

Ранеее, почта [email protected] работала через apple iCloud.

Теперь нужно передать эту почту другому человеку, находящемуся в другой стране, что бы она работала через Microsoft Outlook, например.

То есть нужно настроить DNS, прописать nameservers на Cloudflare (если это необходимо), сделать так, что-бы доменное имя svexpressinc.com было разблокировано на Cloudflare (подтвердить правообладание) и была возможность перенести его на другой хостинг.

CloudflareНастройка доменовНастройка почтыНастройка хостинга
4 месяца назад
KharchenkoS
Сергей 
49 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

creio
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 месяца назад
$100
1 день
Escrow
Работу сделал, все настроил, объяснил. Рекомендую!
Благодарю!

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creio
36 лет
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