Требуется настроить VPS: установить PHP версии 5.3-5.6 с ionCube Loader и cURL, настроить MySQL базу данных версии 5.1+, привязать домен и SSL сертификат, а также поднять почту или привязать стороннюю почтовую службу.
Настроить хостинг для работы с почтой. Внести настройки DNS
Добрый день!
Есть доменное имя svexpressinc.com зарегистрированное на Cloudflare.com
Есть проблема с работой хостинга Cloudflare.com
Ранеее, почта [email protected] работала через apple iCloud.
Теперь нужно передать эту почту другому человеку, находящемуся в другой стране, что бы она работала через Microsoft Outlook, например.
То есть нужно настроить DNS, прописать nameservers на Cloudflare (если это необходимо), сделать так, что-бы доменное имя svexpressinc.com было разблокировано на Cloudflare (подтвердить правообладание) и была возможность перенести его на другой хостинг.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $60Системное администрирование8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Задача по развёртыванию готового Django-приложения с ML-моделями на платформе Heroku. Необходимо проверить совместимость зависимостей, настроить окружение, провести тестирование и документировать процесс. Ожидается доступность веб-интерфейса и быстрое реагирование системы.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт3 месяца назад
Необходим специалист для настройки игрового сервера RUST. Ищем человека с опытом работы в этой области, который сможет помочь в конфигурации и оптимизации сервера.Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется перевести сервер с LAMP на LNMP, при этом обеспечить сохранение работоспособности проекта на WordPress. Необходимо учесть все нюансы миграции и настроить сервер для корректной работы сайта.Системное администрирование5 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется установить сайт на движке WordPress, настроить SSL сертификат и связать домен с хостингом. Необходимы навыки системного администрирования и опыт работы с WordPress.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Необходимо добавить DNS записи для подтверждения домена в Microsoft 365, используя хостинг Hostiq. Ищутся решения для возникших проблем с настройкой. Опыт в системном администрировании будет полезен.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется помощь в настройке отправки писем на Gmail через Opencart 1.5. Ранее использовался Gmail, но сейчас письма не доходят. Настройки на VPS и CF аналогичны другим работающим схемам, но не функционируют в данной конфигурации. Необходим опытный специалист для решения данной проблемы.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется помощь в установке fullnode из снимка сети Arbitrum One. Ищем специалиста в области системного администрирования для настройки ноды. Необходима квалификация в работе с подобными системами.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
- $300
Требуется выполнить настройку окружений для разработки проекта, включая dev, staging и live. Задача включает в себя следование приложенным требованиям для успешного развертывания и тестирования. Обеспечьте корректную конфигурацию всех необходимых компонентов.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Наша команда ищет системного администратора для работы с деплоями, настройкой серверов и безопасностью. Обязательные требования: знание Nginx, умение настройки LEMP и LAMP, а также опыт работы с Docker и Docker Compose. Ищем профессионала для решения инфраструктурных задач.Системное администрирование5 заявокЗакрыт4 месяца назад