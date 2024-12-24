Добрый день!

Есть доменное имя svexpressinc.com зарегистрированное на Cloudflare.com

Есть проблема с работой хостинга Cloudflare.com

Ранеее, почта [email protected] работала через apple iCloud.

Теперь нужно передать эту почту другому человеку, находящемуся в другой стране, что бы она работала через Microsoft Outlook, например.

То есть нужно настроить DNS, прописать nameservers на Cloudflare (если это необходимо), сделать так, что-бы доменное имя svexpressinc.com было разблокировано на Cloudflare (подтвердить правообладание) и была возможность перенести его на другой хостинг.