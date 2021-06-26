Необходимо реализовать функционал авторизации через СМС на Node.js с использованием API для запроса данных. Сложность в управлении сессиями на удалённом сервере. Ожидается помощь в решении проблемы или самостоятельная реализация задачи. Цена обсуждаемая.
Настроить МойСклад
Задачи которые надо закрыть:
-Не отправляются деньги в налоговую
-Не работает delete
-Уменьшить количество пустого места в чеке
-Увеличить срок хранения отложенных чеков и их количество
-Создать аккаунты для флористов
-Настроить онлайн кассу
-Настроить удаленные платежи через ссылки и Тинькофф
-Включить выплаты в закрытие смены
-Изменить формат чека: добавить считывание чека по штрих коду, добавить сумму без скидки и размер скидки
-Убрать деление товаров по дате добавления
-Копейки
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