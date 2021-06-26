Настроить МойСклад

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Закрытнет заявок417 просмотров

Задачи которые надо закрыть:

-Не отправляются деньги в налоговую

-Не работает delete

-Уменьшить количество пустого места в чеке

-Увеличить срок хранения отложенных чеков и их количество

-Создать аккаунты для флористов

-Настроить онлайн кассу

-Настроить удаленные платежи через ссылки и Тинькофф

-Включить выплаты в закрытие смены

-Изменить формат чека: добавить считывание чека по штрих коду, добавить сумму без скидки и размер скидки

-Убрать деление товаров по дате добавления

-Копейки

4 года назад
alina1439
Алина 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров