Настроить nginx proxy_cache для WP

$20
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Закрыт1 заявка97 просмотров

Реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия доп параметров в урле.

Т.е если в урл есть /?utm= , должна все равно показываться кэшированная страница!

Ubuntu 18.04, nginx, php fpm, vestacp (получение SSL через весту), ворпдрес, вукоммерс

NginxPHPUbuntuWordPress
4 года назад
emlax
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Бахтадзе
 
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4 года назад