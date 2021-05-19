Необходимо доработать систему управления клиентами и проектами Perfex CRM. Сейчас установлена основа, на которую надо добавить и настроить модули для возможности ведения клиентской базы и т.д. Список функций, которые нужно подключить и настроить в прикрепленном ...
Настроить обновление остатков
нужен программист, который сможет настроить обновление на сайте остатков (сайты на bitrix), и настроить кнопку оформления рассрочки
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