Настроить пиксель фейсбук на сайте тильда

$10
Системное администрированиеЗакрыт1 заявка697 просмотров
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Задача: настроить стандартные события пикселя фейсбук (добавление в корзину, инициация покупки, покупка) для сайта на тильда.

Без доступа к коду, шеринг экрана и исполнения от меня, инструкции от вас)

2 года назад
Ekaterina_Bogdan
Екатерина 
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад