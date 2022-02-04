Настроить пиксель фейсбук на сайте тильда

Нужно минимально настроить вордпресс - заголовок, описание - тему настроить - плагины - настроить rss ленту для обновления контента
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Задача: настроить стандартные события пикселя фейсбук (добавление в корзину, инициация покупки, покупка) для сайта на тильда.
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