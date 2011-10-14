Настроить почту, ftp и квотирование на сервере

Есть сервер под Redhat 6.1 на AmazonAWS, установлен Virtualmin. Проблем несколько - не ходит почта, не подключается клиент к IMAP серверу, не работает квотирование (проблема скорее в Amazon), и не работает passive ftp (обычный ftp). Задача в том чтобы починить это все, и настроить безопасный FTPS. Вероятно будут еще вопросы, желательно поддерживать контакт и после выполнения заказа.