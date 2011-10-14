Настроить почту, ftp и квотирование на сервере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок190 просмотров

Есть сервер под Redhat 6.1 на AmazonAWS, установлен Virtualmin. Проблем несколько - не ходит почта, не подключается клиент к IMAP серверу, не работает квотирование (проблема скорее в Amazon), и не работает passive ftp (обычный ftp). Задача в том чтобы починить это все, и настроить безопасный FTPS. Вероятно будут еще вопросы, желательно поддерживать контакт и после выполнения заказа.

Настройка почты
14 лет назад
roddyb
Родион 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SerSm
50 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад
$55
1 день
Спасибо за работу, все сделано как требовалось и очень быстро.
Был рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SerSm
50 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
14 лет назад