Настроить потдомен на сервер

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Закрытнет заявок123 просмотра

Здравствуйте как то вы мне переносили домен на сервер и делали оптимизацию сайта на cs-kart 

можете мне перенести сайт на потдомене на этот же сервер 

http://newzapchasti.ru/-этот сайт вы делали

8 лет назад
tsm431
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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