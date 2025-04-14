Нужен Dev Ops специалист. При успешном выполнении задач возможно сотрудничество на постоянной основе.

1. Сервер на Yandex Cloud не может напрямую обращаться к OpenAI API. Нужно поднять и настроить proxy сервер. По решению желательно дать консультацию, предложить свои варианты. Был прокси сервер на Digital Ocean, но он перестал работать, предположительно из-за блокировок.

2. Есть дополнительная задача, но она уже после первой: Просмотреть все используемые ресурсы Yandex Cloud, составить список, оценить целесообразность текущих тарифов и мощностей. Если возможно, сократить издержки.