Настроить прокси для связи Yandex Cloud и OpenAI

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Открыт5 заявок13 просмотров

Нужен Dev Ops специалист. При успешном выполнении задач возможно сотрудничество на постоянной основе.
1. Сервер на Yandex Cloud не может напрямую обращаться к OpenAI API. Нужно поднять и настроить proxy сервер. По решению желательно дать консультацию, предложить свои варианты. Был прокси сервер на Digital Ocean, но он перестал работать, предположительно из-за блокировок.

2. Есть дополнительная задача, но она уже после первой: Просмотреть все используемые ресурсы Yandex Cloud, составить список, оценить целесообразность текущих тарифов и мощностей. Если возможно, сократить издержки.

ЯндексНастройка прокси
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