Требуется специалист для миграции 10 проектов с Jira Cloud на Jira Server. Необходимо перенести все файлы, прикрепленные к проектам. Задача включает полное копирование данных и обеспечение их целостности на новом сервере.
Настроить работу блокчейн обозревателя mempool
на моем сервере (ubuntu 22.04) развернут блокчейн обозреватель mempool https://github.com/mempool/mempool/tree/
Обозреватель работает на моей локальной ноде (уже развернута на том же самом сервере).
Но есть проблема, обозреватель не отображает информацию по конкретному адресу. Для этого ему нужен установленный сервер electrumx. Его я тоже установил, но при просмотре информации об адресе в обозревателе все равно получаю ошибку (500 Internal Server Error: [object Object])
Нужно исправить ошибку, сделать чтобы корректно отображалась информация об адресе.
Нужно чтобы все это работало в оффлайне (без выхода во внешний интернет, без синхронизации новых блоков). iptables уже настроил, вам нужно только убедиться что mempool работает со включенынми iptables.
Вообщем, все установлено, вам нужно только поправить ошибку.
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