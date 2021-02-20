Настроить резервное копирование БД для Jira, Confluence сервера

$20
Системное администрированиеЗавершен1 заявка127 просмотров
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План минимум создавать бекапы базы на текущем сервере,

план максимум – бекапить в облако

3 года назад
Siteograf
39 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
3 года назад
$20
1 день
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Рад работать с Виктором, он профессионал! Четкие, ясные задачи, интересные проекты, оплата всегда во время!