Настроить сервер clodo Для переноса сайта на битрикс

Есть роутер Mikrotik и USB-модем Huawei. Требуется: сделать так, чтобы при падении связи на основном канале роутер переходил на резервный(модем), ну и обратно. Главное условие - сделать всё нужно по возможности ночью, т.к. сервис работает круглосуточно, и ...