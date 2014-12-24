Настроить сервер clodo Для переноса сайта на битрикс

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок148 просмотров
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Клиент купил сервер на clodo.ru, необходимо на нем настроить сервер и получить доступы пользователя ftp и Mysql, чтобы комфортно перенести сайт на битриксе.

Интересует стоимость и срок работы (сроки оооочень сжатые)

9 лет назад
veekram
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад