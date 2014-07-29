Настроить сервер для рассылки

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок190 просмотров

Нужно удаленно настроить сервер отельный для рассылок по огромной базе подписчиков.

Отдельный блок. Установить можно любую операционку. Главное настроить так чтобы при рассылке письма не улетали в спам.

11 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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