Есть такой замечательный модуль под Nginx ngx_http_substitutions_filter_module Это модуль для замены строки в содержимом сайта. У модуля есть один маленький недостаток - он не может искать переменную Вот пример ...
Настроить сервер для рассылки
Нужно удаленно настроить сервер отельный для рассылок по огромной базе подписчиков.
Отдельный блок. Установить можно любую операционку. Главное настроить так чтобы при рассылке письма не улетали в спам.
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