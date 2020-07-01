Нужно настроить маршрутизацию dlr от GSM шлюза до smpp клиента
Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta.
Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta.
Чтобы можно было:
1. Создавать почтовые сервера с доменным именем вида site.com.
2. На них создавать почтовые аккаунты с возможностью подключения по SSL, 465 и 993.
3. Подключаться к аккаунтам с телефона без ошибок о несовпадении сертификатов имени сервера или срока действия или прочие ошибки.
На данный момент все создается, через roundcube подключается, но при подключении с телефона всплывает сертификат не этого почтового адреса, а другого.
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