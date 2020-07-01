Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta.

Чтобы можно было:

1. Создавать почтовые сервера с доменным именем вида site.com.

2. На них создавать почтовые аккаунты с возможностью подключения по SSL, 465 и 993.

3. Подключаться к аккаунтам с телефона без ошибок о несовпадении сертификатов имени сервера или срока действия или прочие ошибки.

На данный момент все создается, через roundcube подключается, но при подключении с телефона всплывает сертификат не этого почтового адреса, а другого.