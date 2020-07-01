Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок592 просмотра

Настроить сервер exim+dovecot на CentOS+Vesta.

Чтобы можно было:

1. Создавать почтовые сервера с доменным именем вида site.com.

2. На них создавать почтовые аккаунты с возможностью подключения по SSL, 465 и 993.

3. Подключаться к аккаунтам с телефона без ошибок о несовпадении сертификатов имени сервера или срока действия или прочие ошибки.

На данный момент все создается, через roundcube подключается, но при подключении с телефона всплывает сертификат не этого почтового адреса, а другого.

CentOS
5 лет назад
mihacb
Михаил 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ливандовский
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
35 отзывов
5 лет назад
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
99 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Системное администрирование
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
315 отзывов
5 лет назад
#1
Системное администрирование
Артем
 
43 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
5 лет назад
Виталий
 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
5 лет назад
Денис
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
5 лет назад