Требуется исправить ошибку 500 в блокчейн обозревателе mempool, установленном на сервере Ubuntu 22.04. Обозреватель корректно не отображает информацию по адресу из-за отсутствия подключения к серверу electrumx. Необходимо убедиться, что mempool работает с активными iptables и без выхода в интернет.
Настроить сервер nginx
Есть сервер на бегет. На нем установлена админка Hestia cp. Также есть домен и django проект настроенный в docker.
Ранее nginx был настроен в отдельном контейнере docker и всё работало через обращение по адресу сервера.
Есть потребность чтобы nginx запускался вне сервера, и чтобы django открывался при заходе на домен.
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