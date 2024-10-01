Есть сервер на бегет. На нем установлена админка Hestia cp. Также есть домен и django проект настроенный в docker.

Ранее nginx был настроен в отдельном контейнере docker и всё работало через обращение по адресу сервера.

Есть потребность чтобы nginx запускался вне сервера, и чтобы django открывался при заходе на домен.