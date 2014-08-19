Настроить SSL: nginx с debian 7

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок142 просмотра

Неработает SSL при включеном nginx.

сервер на debian 7.

Проблема с переадресацией.

DebianNginx
11 лет назад
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Роман 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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