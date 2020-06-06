Настроить телефонию IVR для интелектуального обзвона клиентов

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Ищу специалиста с опытом работы с разными системами телефонии. Оплата договорная.

Имеется: Собственная линия(транк), авто звонилка, база абонентов.

Нужна истема интелектуального автоматического обзвона клиентов.

Процесс обзвона должен выглядеть примерно так:

Клиенту звонит робот(автоинформатор) проговаривает некое голосове сообщение. 

Клиент в ответ дожен нажать какую-то кнопку на телефоне(или скачазать

четкое "ДА"). Так мы идентифицируем заинтересованных клиентов и система

должна выгружать их в отдельную базу для дальнейшей работы.

Очень желательно чтобы система срабатывала на всех номерах(городские и мобильные).

5 лет назад
sollerman319
Олег 
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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