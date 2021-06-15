Необходимо обновить SSL-сертификат на сайте, написанном на Joomla
Настроить varnish на nginx, php ftm, vestacp, wordpress
Приветствую! Задача установить и настроить Varnish 4 с очисткой кеша через mod_pagespeed.
Работает на: nginx, php ftm, vestacp для Wordpress ( woocommerce).
Так же нужно реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия доп. параметров в урле.
Т.е если переход по урл site.com/page?utm= , то должна показываться кэшированная страница site.com/page.
На данный момент стоит nginx proxy cache, но он не поддерживает ручную очистку в бесплатной версии nginx. По этому хочу поставить varnish
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