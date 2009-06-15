Настроить ВПС для блондинки

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Завершен24 заявки476 просмотров

Я взяла ВПС и незнаю как с ним обращаться!

Мне нужно разместить сайт интернет магазина, я буду продавать свадебную одежду, которую вышиваю сама.

Дизайнер мне сделал сайт и говорит что его надо "влить", что это я не представляю :(

Мне нужно помочь заставить сайт заработать и получать заказы на майл

16 лет назад
tickey
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад
$100
1 день
Огромное спасибо Андрею! Он поставил мне магазин и рассказал как это все работает Очень приятный и добрый человек
Отличный заказчик, который понимает что консультация стоит дополнительных денег

Заявки фрилансеров

esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
16 лет назад