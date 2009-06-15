Настроить ВПС для блондинки

Я взяла ВПС и незнаю как с ним обращаться!

Мне нужно разместить сайт интернет магазина, я буду продавать свадебную одежду, которую вышиваю сама.

Дизайнер мне сделал сайт и говорит что его надо "влить", что это я не представляю :(

Мне нужно помочь заставить сайт заработать и получать заказы на майл