Настроить vps для работы бота

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка188 просмотров
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Здравствуйте! 

Дано: 

- обычный vps на debian от fastvps в стоке с размещенным на нем простеньким сайтом на html и js 

- скрипт на питоне (бот для мониторинга стороннего сайта), который работает с локального компа (тестил на linux mint) и использует в работе chrome+selenium+chromedriver 

Задача: 

- Настроить работу этого скрипта на vps без ущерба серваку и его возможностям. 

- Запускать по крону через каждые 4 часа. 

- После окончания работы на локалке открывшийся скриптом браузер не закрывается, значит его надо на сервере закрывать принудительно, чтобы не создавать лишней нагрузки. 

Прошу сразу указывать срок и стоимость услуги.

5 лет назад
kisun
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад