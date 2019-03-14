Настроить vps для работы бота

Здравствуйте!

Дано:

- обычный vps на debian от fastvps в стоке с размещенным на нем простеньким сайтом на html и js

- скрипт на питоне (бот для мониторинга стороннего сайта), который работает с локального компа (тестил на linux mint) и использует в работе chrome+selenium+chromedriver

Задача:

- Настроить работу этого скрипта на vps без ущерба серваку и его возможностям.

- Запускать по крону через каждые 4 часа.

- После окончания работы на локалке открывшийся скриптом браузер не закрывается, значит его надо на сервере закрывать принудительно, чтобы не создавать лишней нагрузки.

Прошу сразу указывать срок и стоимость услуги.