Задача по развёртыванию готового Django-приложения с ML-моделями на платформе Heroku. Необходимо проверить совместимость зависимостей, настроить окружение, провести тестирование и документировать процесс. Ожидается доступность веб-интерфейса и быстрое реагирование системы.
Настроить VPS привязать домен и SSL
Доброго дня.
Нужно настроить впс то есть установить.
PHP 7.x + Ioncube Loader
Curl extension
GD extension (recommended)
MySQL database
Привязать домен (домен есть), также SSL сертификат (Тоже есть), поднять почту или привязать стороннюю
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