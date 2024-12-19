Настроить VPS привязать домен и SSL

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок33 просмотра

Доброго дня.

Нужно настроить впс то есть установить.

  • PHP 7.x + Ioncube Loader

  • Curl extension

  • GD extension (recommended)

  • MySQL database

  • Привязать домен (домен есть), также SSL сертификат (Тоже есть), поднять почту или привязать стороннюю

MySQLPHPНастройка доменовНастройка почтыНастройка серверов
4 месяца назад
Sou84
41 год
10 месяцев в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
315 отзывов
4 месяца назад
#1
Системное администрирование
Алексей
 
51 год
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
110 отзывов(-1)
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование
Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
99 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование
Ильдар
 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
92 отзыва(-1)
4 месяца назад
Александр
 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
Виктор
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
129 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Системное администрирование
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
18 отзывов
4 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
31 отзыв
4 месяца назад