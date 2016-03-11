Настроить VPS сервер

Заказал у хостеров виртуальный выделенный сервер. Поставил ubuntu + ISPmanager 4

Сайт полностью на файлах, без БД.

есть php скрипты которые должны работать (добавление и обработка фото, отправка почты).

Домен на vps пока не переключал - хочу сначала настроить сервер и протестить его работу.

Запустить с ходу не получается - скрипты php не работают или работают не правильно.