Настроить Wi-Fi сеть

Системное администрированиеЗакрыт11 заявок203 просмотра
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Нужно настроить домашнюю Wi-Fi сеть, что бы с любого устройства можно было не только в интернет выходить, но и иметь доступ к общей папке на жестком.

8 лет назад
Denis-Petrov
Денис 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад