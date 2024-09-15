Необходимо настроить OpenVPN

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Открыт3 заявки7 просмотров

У меня не работает OpenVPN. Я пробовал разные скрипты для установки, ни один не работает. Везде история такая пинг идет трафик не идет. Пишите если у вас есть опыт настройки. Оплата по СБП

LinuxUbuntuНастройка VPN
11 часов назад
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