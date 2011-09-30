Необходимо на тонком клиенте настроить работу сканера с помощью ПО Xsane Сканер HP scanerjet 7650 Терминальный сервер Windows 2008 Предоставлю все необходимые конфиги.
Необходимо настроить сервер
Имеется настроеное облако, нужно аналогично настроить сервер.
Используется ngnix,memcache
Могу показать phpinfo()
Сделать необходимо сегодня. Свои предложения оставляйте только в проекте.
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