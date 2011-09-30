Необходимо настроить сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен8 заявок130 просмотров

Имеется настроеное облако, нужно аналогично настроить сервер.

Используется ngnix,memcache

Могу показать phpinfo()

Сделать необходимо сегодня. Свои предложения оставляйте только в проекте.

14 лет назад
Gia-WEB
31 год
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

grossroot
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Роман выбрал правильный подход к задаче и выполнил ее качественно и довольно быстро. Я получил то что мне нужно. Советую его как хорошего профессионала!
Отличный исполнитель! Четко поставил задание и предоставил всю необходимую информацию

Заявки фрилансеров

grossroot
Роман 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад