Требуется настроить файл конфигурации Apache2 для исправления редиректов: с http на https и с www на без www. Необходимо устранить ошибку сертификата LetsEncrypt, при которой требуется согласие с угрозой перед переадресацией. Убедитесь в корректной работе всех редиректов.
Необходимо реализовать функционал на Nodejs авторизацию через СМС
Изучаем разработку на nodejs, взяли небольшой проект. Суть в авторизации по СМС и поску пользователя в б24 по номеру.
Вопросов с реализацией обмена по АПИ нет, а вот с реализацией функционала есть самого nodejs есть. Разработчик не может обуздать сессии в первую очередь.
Сложность заключается в том, что сервер на nodejs является удаленным. То есть с сайта делаются запросы на удаленный сервер nodejs, который обрабатывает данные и выдает ответ.
Нужно помочь в решении данной задачи, либо реализовать ее самостоятельно.
Желательно конечно проконсультировать-помочь)
Цена обсуждаемая
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