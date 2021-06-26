Необходимо реализовать функционал на Nodejs авторизацию через СМС

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Изучаем разработку на nodejs, взяли небольшой проект. Суть в авторизации по СМС и поску пользователя в б24 по номеру.

Вопросов с реализацией обмена по АПИ нет, а вот с реализацией функционала есть самого nodejs есть. Разработчик не может обуздать сессии в первую очередь.

Сложность заключается в том, что сервер на nodejs является удаленным. То есть с сайта делаются запросы на удаленный сервер nodejs, который обрабатывает данные и выдает ответ.

Нужно помочь в решении данной задачи, либо реализовать ее самостоятельно.

Желательно конечно проконсультировать-помочь)

Цена обсуждаемая

Node.js
4 года назад
evgbizz
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Роман
 
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4 года назад