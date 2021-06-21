Нужна настройка воронки продаж. Лиды поступают через facebook, instagram и с сайта. Нужно настроить систему под нас + воронка.
Нужен DevOps-инженер (удаленно)
О проекте:
Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:
— prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей
— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира
Необходимые навыки:
— знание операционных систем семейства Linux;
— опыт работы с Ansible написание плейбуков, ролей;
— опыт работы с nginx;
— опыт написания пайплайнов Gitlab CI;
— практический опыт работы с контейнерами и оркестрацией (Docker, Docker Compose, Docker Swarm etc.);
— знание примитивов Kubernetes;
— опыт работы со стеком мониторинга Prometheus, Grafana;
— знание Git на базовом уровне;
— администрирование СУБД MySQL.
Ключевые навыки:
— Git;
— Linux;
— Docker;
— Kubernetes;
— Prometheus.
Будет плюсом
— опыт работы с Helm;
— знание 12 факторов приложения;
— понимание принципов построения приложений в Kubernetes;
— опыт работы с системами централизованного логирования.
Предлагаем:
— Полностью удаленная работа в крутой русскоязычной команде. Ищем только на фулл-тайм.
— Интересные задачи, чёткий процесс работы, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам.
— 14 дней отпуска оплачивается 100%
— Опционы на долю в компании (текущие члены команды имеют опционы, стоимость которых уже сейчас десятки тысяч евро).
Присоединяйтесь к нашей компании ИТ-профессионалов! Готовы начать работать хоть завтра, мы круто растем и вы нужны уже сейчас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Приветствую! Задача установить и настроить Varnish 4 с очисткой кеша через mod_pagespeed. Работает на: nginx, php ftm, vestacp для Wordpress ( woocommerce). Так же нужно реализовать показ кэшированных страниц в независимости от наличия ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо обновить SSL-сертификат на сайте, написанном на JoomlaЗавершен4 года назад
1) На сервере стоит nginx + apache 2) На сервер отправляются запросы POST, но реально приходит в GET и в логах показывает GET. Нужно понять почему так происходит и исправить ситуацию.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужна настройка битиркс 24 Сейчас он установлен на сайте но принимает заявки не через все настроенные источники и подредактировать настройки внутри битрикс 24Системное администрирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $45
Настроен vps: ubuntu 20, nginx, mysql Есть настроенный субдомен, база и пользователь для магазина. Необходимо установить opencart 3, а на него купленный шаблон https://themeforest.net/item/glory-opencart-3-multipurpose-responsive-theme/22950085 с демо даннымиЗавершен4 года назад
Есть сайт на юкосе. Не выгодно, да и вообще. Хочу перенести сайт на другой хостинг. Как лучше сделать, чтобы какой никакой трафик не потерять и другие вопросы связанные с этим и помощь в реализации. ...Закрытнет даты
ситуация следующая: 1. есть боевой сайт на физическом сервере. установлена редакция Интернет магазин + CRM. Поэтому на одном сервере подключено 2 сайта: сам сайт и коробочная Битрикс24. Т.е. есть 2 url: site.ru и crm.site.ru ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен технический специалист для проведения вебинара и модерации вебинары будет сегодня примерно в 18-19, будет длиться 2 часаСистемное администрирование1 заявкаЗакрыт4 года назад