Нужен DevOps-инженер (удаленно)

О проекте:

Postoplan.app — умная автоматизированная платформа маркетинга в соцсетях и мессенджерах:

— prnt.sc/10duqam — у нас крутые рейтинги среди пользователей

— нашу систему используют 100 000+ клиентов из 147 стран мира

Необходимые навыки:

— знание операционных систем семейства Linux;

— опыт работы с Ansible написание плейбуков, ролей;

— опыт работы с nginx;

— опыт написания пайплайнов Gitlab CI;

— практический опыт работы с контейнерами и оркестрацией (Docker, Docker Compose, Docker Swarm etc.);

— знание примитивов Kubernetes;

— опыт работы со стеком мониторинга Prometheus, Grafana;

— знание Git на базовом уровне;

— администрирование СУБД MySQL.

Ключевые навыки:

— Git;

— Linux;

— Docker;

— Kubernetes;

— Prometheus.

Будет плюсом

— опыт работы с Helm;

— знание 12 факторов приложения;

— понимание принципов построения приложений в Kubernetes;

— опыт работы с системами централизованного логирования.

Предлагаем:

— Полностью удаленная работа в крутой русскоязычной команде. Ищем только на фулл-тайм.

— Интересные задачи, чёткий процесс работы, программа повышения оплаты и опционы — всё это вас ждёт у нас. Работаем спокойно, без «горящих велосипедов», планируем по спринтам.

— 14 дней отпуска оплачивается 100%

— Опционы на долю в компании (текущие члены команды имеют опционы, стоимость которых уже сейчас десятки тысяч евро).

Присоединяйтесь к нашей компании ИТ-профессионалов! Готовы начать работать хоть завтра, мы круто растем и вы нужны уже сейчас.