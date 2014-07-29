Нужен дружелюбный пунктуальный сисадмин

Дорогие друзья,

ищу системного администратора, опытного в вопросах администрирования хостинга, VPS, GIT.

Обращаться буду периодически. Главное условие - вы должны быть на связи в скайпе в рабочее время 5 рабочих дней в неделю, если всегда в скайпе - просто замечательно. Пожалуйста, указывайте вашу почасовую ставку.

В данный момент требует решения проблема с git - один из программистов не может выгружать изменения из репозитария на сервер (продакшн), скрин ошибки: http://joxi.ru/yBXVU_3JTJB5ND5U2UY.