Нужен грамотный опытный наставник

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки27 просмотров

Нужен человек что имеет большой опыт в системном администрировании

И который поделиться своим рабочим опытом какое использует ПО, как решает тех проблемы и в целом как он работает на большом предприятии

Расскажет нюансы что нужно знать и уметь

Что практиковать и в чем развиваться

Сам я среднего уровня ищу сильного профессионала для своего развития

3 месяца назад
Markula
Артем 
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