Требуется выполнить миграцию VPS KVM от одного провайдера к другому, включая перенос всего установленного ПО без потери работоспособности. Укажите сроки и цену выполнения. Оплата производится по факту исполнения заказа. География исполнителя не имеет значения.
Нужен грамотный опытный наставник
Нужен человек что имеет большой опыт в системном администрировании
И который поделиться своим рабочим опытом какое использует ПО, как решает тех проблемы и в целом как он работает на большом предприятии
Расскажет нюансы что нужно знать и уметь
Что практиковать и в чем развиваться
Сам я среднего уровня ищу сильного профессионала для своего развития
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