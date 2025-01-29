Нужен человек что имеет большой опыт в системном администрировании

И который поделиться своим рабочим опытом какое использует ПО, как решает тех проблемы и в целом как он работает на большом предприятии

Расскажет нюансы что нужно знать и уметь

Что практиковать и в чем развиваться

Сам я среднего уровня ищу сильного профессионала для своего развития