Нужен перенос бекапа сайтов с сервера на хост

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт14 заявок193 просмотра

Заблокировали сервер hetzner. Могут предоставить доступ LARA либо для приватного IP.

Нужно перенести сайты порядка 100 штук на jino

Кто может сделать архив сайтов и перенести на jino

Большим бюджетом не обладаю, но админ нужен на постоянную работу, если кто готов недорого помочь - буду признателен.

Хорошего всем дня)

11 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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