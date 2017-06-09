Нужен сисадмин, знающий Virtualmin/Webmin. Нет доступа к MySQL

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Возникла проблема с MySQL. Изменил пароль, пытаюсь войти но PHPmyadmin пишет, что пароль или логин не корректный.  

Сайт располагается на выделенном сервере под управлением Virtualmin/Webmin. 

Необходимо: 

1) Восстановить пароль к PHPmyadmin 

2) Сделать восстановление сайта wordpress

Требуется специалист, который хорошо разбирается в Virtualmin/Webmin.

Имеет большой опыт работы с базами данных MySQL.

Разбирается в движке Wordpress, htaccess. Умеет находить ошибки, вызванные установкой дополнительных плагинов и устранять их.

MySQL
7 лет назад
myrouble
Роман 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад