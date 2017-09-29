Нужен специалист voip

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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1.Нужно подобрать sip провайдера  зона .com

Хорошее качество связи.  free или не очень высокие тарифы.

Можно выполнить только пункт 1

2.Затем установить кнопку на сайт.

Можно на тестовом.

Звонок с сайта на sip клиент -  windows (android)

Кнопка на сайт javascript не  flash

AndroidJavaScript
8 лет назад
softnew
Елена 
32 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров