Нужна тонкая настройка VPS с cPanel

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок184 просмотра

Ищу опытного профессионального системного администратора, который поможет разогнать и оптимизировать VPSку по полной программе

А именно настроить чтобы сайты быстрее открывались

Везде кодировка нормально работала например на фтп чтобы русскоязычные файлы нормально отображались а не кракозябрами

Помочь подвязать домен к vpsке чтобы в cpanel заходить не по ip адресу а по домену

Если понравится исполнитель готов постоянно сотрудничать

Наличие опыта обязательно

Ось CentOS вместе с C-panel

CentOS
10 лет назад
lelikspb
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров