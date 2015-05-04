Необходимо настроить и оптимизировать 4 VPS сервера под сайты wordpress что бы они работали максимально быстро! Что хочу видеть: fastCGI (или ITK) nginx И оптимизировать все под мои ...
Нужна тонкая настройка VPS с cPanel
Ищу опытного профессионального системного администратора, который поможет разогнать и оптимизировать VPSку по полной программе
А именно настроить чтобы сайты быстрее открывались
Везде кодировка нормально работала например на фтп чтобы русскоязычные файлы нормально отображались а не кракозябрами
Помочь подвязать домен к vpsке чтобы в cpanel заходить не по ip адресу а по домену
Если понравится исполнитель готов постоянно сотрудничать
Наличие опыта обязательно
Ось CentOS вместе с C-panel
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