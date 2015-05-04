Нужна тонкая настройка VPS с cPanel

Ищу опытного профессионального системного администратора, который поможет разогнать и оптимизировать VPSку по полной программе

А именно настроить чтобы сайты быстрее открывались

Везде кодировка нормально работала например на фтп чтобы русскоязычные файлы нормально отображались а не кракозябрами

Помочь подвязать домен к vpsке чтобы в cpanel заходить не по ip адресу а по домену

Если понравится исполнитель готов постоянно сотрудничать

Наличие опыта обязательно

Ось CentOS вместе с C-panel