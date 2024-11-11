Нужно перенести домены с namecheap на другой хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок21 просмотр

случилась проблема с хостингом namecheap. Ищу человека, который подскажет новый хостинг получше, настроит перенос и тд

Настройка доменовНастройка хостинга
6 месяцев назад
kosmosf
29 лет
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
99 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Системное администрирование
Виктор
 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
129 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Системное администрирование
Алексей
 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
315 отзывов
6 месяцев назад
#1
Системное администрирование
Максим
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
18 отзывов
6 месяцев назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
7 минут назад
31 отзыв
6 месяцев назад