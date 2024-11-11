Необходимо решить проблему с ошибкой ERR_TOO_MANY_REDIRECTS на сайте, работающем на MODX и подключенном через Cloudflare. Требуется корректная настройка SSL в режиме full или flexible, а также редактирование файла .htaccess для устранения сбоев в верстке. Ожидается профессиональный подход к системному администрированию.
Нужно перенести домены с namecheap на другой хостинг
случилась проблема с хостингом namecheap. Ищу человека, который подскажет новый хостинг получше, настроит перенос и тд
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