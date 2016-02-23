Нужно перенести сайт на VPS того же хостинга

здравствуйте. нужен человек, который разбирается в администрировании, в Linux и т.д. мне надо перенести сайт https://krehkino.club на виртуальный выделенный сервер с тарифа Хостинг.

панель управления directadmin .

+ объяснить мне хоть немного последовательность всех действий)

все надо сделать быстро и качественно.

ваши сроки и цена.