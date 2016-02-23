Нужно перенести сайт на VPS того же хостинга

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок170 просмотров

здравствуйте.  нужен человек, который разбирается в администрировании, в Linux и т.д.  мне надо перенести сайт https://krehkino.club на виртуальный выделенный сервер с тарифа Хостинг.  

панель управления directadmin .

+ объяснить мне хоть немного последовательность всех действий)

все надо сделать быстро и качественно.

ваши сроки и цена.

Linux
9 лет назад
krehowetzcky
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров