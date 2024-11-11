Нужно сделть сервер для офиса

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрытнет заявок8 просмотров

Нужно сделть онлайн сервер для офиса (кол центр) на 20 - 30 человек. Присылайте пожалуйста макеты роботы и ссылки на сервер.

Настройка серверов
5 месяцев назад
retreack
21 год
год в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров