Необходимо рассказать как создавать и управлять пользователями и паролями в базе данных postgresql на ubuntu.
Обращение к сайту возвращает ответ сервера 200
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На печально известном хостинге свеб произошел очередной сбой.
вот ответ хостера, решать проблемы они не собираются:
(дам доступ)
На данный момент обращение к сайту возвращает ответ сервера 200 (ОК):
~$ wget -S http://matraspeterburg.ru/
--2013-09-18 22:42:34-- http://matraspeterburg.ru/
Распознаётся matraspeterburg.ru (matraspeterburg.ru)... 77.222.40.94
Подключение к matraspeterburg.ru (matraspeterburg.ru)|77.222.40.94|:80...
соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа...
HTTP/1.1 200 OK
в этом случае причину отсутствия контента на странице стоит искать в скриптах.
Для этого рекомендуем включить лог ошибок для домена (в разделе "Log файлы"
Панели Управления аккаунтом) - информация из лога может помочь отследить
причину ошибки. Для повышения информативности логов можно добавить в файл
.htaccess в корневой директории сайта директивы:
php_flag display_errors on
Команда меняет значение директивы "display_errors" на "on"
php_value error_reporting 6143
Команда меняет значение директивы "error_reporting" на "6143" (см.
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