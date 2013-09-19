Обращение к сайту возвращает ответ сервера 200

Системное администрированиеЗавершен3 заявки183 просмотра
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На печально известном хостинге свеб произошел очередной сбой.

вот ответ хостера, решать проблемы они не собираются:

(дам доступ)

На данный момент обращение к сайту возвращает ответ сервера 200 (ОК):

~$ wget -S http://matraspeterburg.ru/

--2013-09-18 22:42:34-- http://matraspeterburg.ru/

Распознаётся matraspeterburg.ru (matraspeterburg.ru)... 77.222.40.94

Подключение к matraspeterburg.ru (matraspeterburg.ru)|77.222.40.94|:80...

соединение установлено.

HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа...

HTTP/1.1 200 OK

в этом случае причину отсутствия контента на странице стоит искать в скриптах.

Для этого рекомендуем включить лог ошибок для домена (в разделе "Log файлы"

Панели Управления аккаунтом) - информация из лога может помочь отследить

причину ошибки. Для повышения информативности логов можно добавить в файл

.htaccess в корневой директории сайта директивы:

php_flag display_errors on

Команда меняет значение директивы "display_errors" на "on"

php_value error_reporting 6143

Команда меняет значение директивы "error_reporting" на "6143" (см.

http://php.net/manual/ru/errorfunc.constants.php)

10 лет назад
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
10 лет назад
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