Обслуживание интернет магазина Kiev

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки219 просмотров

Требуется специалист, или компания предоставляющая услуги по ежемесячному обслуживанию интернет магазина на основе WebAsyst

Требования и обязоности:

1. делать резервыіе копии не реже 2-х раз в месяц

2. вносить изменения в код, корректировка программного кода

3 . выносить предложение по улучшению функционала, увеличению юзабилити и релевантности основных категорий магазина и страниц

4.быть четким отзывчивым пунктуальным во всех начинаниях

занятость до 60 часов в месяц. Оплата 150$ + доплата за "крупную" доработку кода

Webasyst
14 лет назад
mail_ivan
Иван 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров