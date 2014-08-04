На хостинге два сайта, нужно один сайт перенести на другой хостинг.
Обучение системному администрированию. ПРАКТИКА!
Обучение системному администрированию. Нужна практика!!!
Частные уроки, желательно в Киеве, либо удаленно.
Помощь нужна только от работающих и постоянно практикующих свою деятельность, системных админов.
Нужно обучение желательно любое из этих пунктов (НА ПРАКТИКЕ).
- Настройке маршрутизации, показать основных сетевых протоколов (IP, TCP, UDP, DNSи т.п.), протоколов маршрутизации, настройки VPN (IPSec, OpenVPN, Cisco VPN);
- Администрирования СУБД PostgrySQL;
- PowerShell;
- Администрирование BSD\debian\linux-based шлюзов. Балансировка сетевой нагрузки. Знание IPtables;
- Администрирование пользовательских debian-based ОС;
- Сетевые протоколы TCP/IP, принципы построения локальных компьютерных сетей, построения локальной сети "с нуля;
- Принцыпы работы Active Directory (LDAP, Kerberos, SMB/CIFS, NTFrs, групповые политики;
- Настройка и оптимизации высоконагруженных web-серверов: Apache, nginx + php-fpm, балансировка нагрузки;
- Firewall (iptables), DNS (bind), FTP-серверами (sftp),Shell-скриптами, бекап: bash, rsync, и т.п.
- установка и администрирования Atlassian JIRA, SugarCR;
- платформа 1C 8.2 (client-server), понимание сетей TCP/IP, активное-пассивное сетевое оборудование
- RAID систем - уровни, мониторинг, восстановление
Если вы владеете профессионально любым их пунктов и сможете обучить на !!!ПРАКТИКЕ!!!, буду рад принять от Вас знания. :)
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