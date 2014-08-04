Обучение системному администрированию. ПРАКТИКА!

Обучение системному администрированию. Нужна практика!!!

Частные уроки, желательно в Киеве, либо удаленно.

Помощь нужна только от работающих и постоянно практикующих свою деятельность, системных админов.

Нужно обучение желательно любое из этих пунктов (НА ПРАКТИКЕ).

- Настройке маршрутизации, показать основных сетевых протоколов (IP, TCP, UDP, DNSи т.п.), протоколов маршрутизации, настройки VPN (IPSec, OpenVPN, Cisco VPN);

- Администрирования СУБД PostgrySQL;

- PowerShell;

- Администрирование BSD\debian\linux-based шлюзов. Балансировка сетевой нагрузки. Знание IPtables;

- Администрирование пользовательских debian-based ОС;

- Сетевые протоколы TCP/IP, принципы построения локальных компьютерных сетей, построения локальной сети "с нуля;

- Принцыпы работы Active Directory (LDAP, Kerberos, SMB/CIFS, NTFrs, групповые политики;

- Настройка и оптимизации высоконагруженных web-серверов: Apache, nginx + php-fpm, балансировка нагрузки;

- Firewall (iptables), DNS (bind), FTP-серверами (sftp),Shell-скриптами, бекап: bash, rsync, и т.п.

- установка и администрирования Atlassian JIRA, SugarCR;

- платформа 1C 8.2 (client-server), понимание сетей TCP/IP, активное-пассивное сетевое оборудование

- RAID систем - уровни, мониторинг, восстановление

Если вы владеете профессионально любым их пунктов и сможете обучить на !!!ПРАКТИКЕ!!!, буду рад принять от Вас знания. :)